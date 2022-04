Com o enredo Mangangá, Império Serrano conquistou o público - Marcos Porto

Com o enredo Mangangá, Império Serrano conquistou o públicoMarcos Porto

Publicado 29/04/2022 13:24 | Atualizado 29/04/2022 14:25

Rio - O Império Serrano irá realizar neste domingo sua tradicional carreata de São Jorge. Neste ano, além de celebrar o seu padroeiro, o evento também vai festejar o título da Série Ouro, que recolocou a escola no Grupo Especial. A saída do cortejo será às 10h, com concentração em frente a quadra da escola, na Avenida Edgard Romero, em Madureira.

A carreata terá cinco paradas ao todo, com a primeira na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino. Em seguida, ela segue para o Clube da Equipe e para o Centro Espírita Caminheiros da Verdade, ambos no Engenho de Dentro. Depois, os imperianos vão à quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, com a última parada na Serrinha, antes do encerramento na quadra do Império Serrano.



Sandro Avelar, presidente da escola, falou sobre o retorno da festividade voltada ao santo guerreiro. Para ele, será também um momento de comemoração por superar a fase mais grave vivida pela população durante a pandemia da covid-19.



"Estamos retomando a carreata de São Jorge após alguns anos. É um momento especial para o imperiano, pois saudamos o nosso padroeiro num domingo de muita felicidade. Neste ano, além de celebrarmos a vida depois de um momento tão difícil com a pandemia da covid-19, iremos festejar o retorno da escola para o Grupo Especial", afirma Sandro Avelar.



A concentração para a carreata terá início às 7h30 na quadra do Império Serrano, com a saída às 10h.