Festa clandestina na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, termina com confusão e tiroteio - Reprodução / Redes Sociais

Festa clandestina na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, termina com confusão e tiroteioReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/05/2022 15:32

Rio - Uma festa clandestina, realizada na noite de domingo (1), na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, terminou em confusão, tiroteio e um policial militar ferido. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram verificar a denúncia de um evento não autorizado que estava sendo montado na região. Moradores dizem que se tratava de um evento tradicional do bairro.



Enquanto os policiais faziam contato com os responsáveis da festa, criminosos localizados no alto do Morro da Barão disparam contra eles. Ainda segundo a corporação, houve confronto e populares que estavam no local da festa arremessaram vários objetos na direção dos militares.

Veja o vídeo:

Festa clandestina na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, termina em confusão e tiroteio na noite de domingo (1)



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/k8HudBWghK — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2022

Agentes relataram que fizeram uso de armamento de menor potencial ofensivo para conter a situação. Um militar que estava na ação foi atingido por uma pedra e encaminhado para atendimento na UPA da Taquara, onde recebeu atendimento médico.

Nas redes sociais, testemunhas dizem que um morador também foi ferido, mas a polícia informou não ter conhecimento. "Não houve informações a respeito de populares feridos ou solicitação de auxílio para socorro".

Versão dos moradores

Moradores da localidade alegam que se tratava de uma festa tradicional do Dia do Trabalho. "Não tinha um traficante lá, só tinha moradores, crianças, onde todo ano rola a festa em comemoração da comunidade do dia 1⁰ de Maio", escreveu um morador nas redes sociais.

O evento foi desmobilizado e a ocorrência encaminhada para a 28ª DP (Campinho), que investiga o caso. Ninguém foi preso.