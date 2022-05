Raquel Antunes, de 11 anos, foi imprensada por carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora - Reprodução

Raquel Antunes, de 11 anos, foi imprensada por carro alegórico da escola de samba Em Cima da HoraReprodução

Publicado 02/05/2022 18:47

Rio - O presidente da Escola de Samba Em Cima da Hora, Flávio Azevedo, foi reinquirido a comparecer na 6ª DP (Cidade Nova). A unidade investiga a morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, imprensada por um carro alegórico da escola, durante a dispersão dos desfiles da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso. Azevedo também não apresentou à delegacia o motorista do carro alegórico, que havia se comprometido a levar para prestar depoimento na semana passada. A perícia no carro alegórico da Em Cima da Hora já foi concluída e o perito César Guimarães foi ouvido na distrital.

Nesta segunda-feira (2), Wallace Palhares, presidente da Liga-RJ, entidade que é responsável pela organização dos desfiles da Série Ouro, prestou depoimento sobre o caso. Cícero da Costa, diretor de Carnaval da Liga-RJ, também foi ouvido, assim como Francisco dos Santos, mecânico da escola de samba. Nuriel Gomes, responsável pela concentração da escola, ainda deve prestar depoimento.

Na última segunda-feira (25), o presidente administrativo da Escola de Samba Em Cima da Hora, Heitor Fernandes, disse em depoimento que contratou um reboque 'de boca' no fim do desfile porque o carro alegórico era "pesado".

Ele também afirmou que as alegorias do carro estavam avaliadas em R$ 6 mil e não teve integrante algum da escola para acompanhar como guia no percurso da dispersão.

Relembre o caso