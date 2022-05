Agentes cumprem mandados na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/05/2022 07:17 | Atualizado 03/05/2022 16:43

Rio - Policiais da 165ª DP (Mangaratiba) realizaram, nesta terça-feira, a Operação Ablatio, que teve como objetivo cumprir 29 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra uma organização criminosa de traficantes que busca ampliar o território e os lucros com a venda de drogas em cidades da Costa Verde do Rio. Ao todo, 21 pessoas foram presas.A ação contou com apoio de agentes de diversas delegacias, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar e aconteceu no Distrito de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba; nas localidades de Sapinhatuba e Monsuaba, em Angra dos Reis; e na comunidade Faz Quem Quer, no bairro Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, onde os agentes também retiraram as barricadas colocados em vias públicas pelos criminosos.Segundo as investigações, essas regiões sofrem influência de umas das maiores facções do Rio de Janeiro. Por meio de um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes observaram movimentação de traficantes e um crescente fluxo migratório de criminosos das comunidades de Angra dos Reis e da capital para o Distrito de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, em busca de consolidar o tráfico de drogas na localidade. Além disso, os alvos da operação são responsáveis pela prática de outros crimes, como roubos de veículos, de cargas, de estabelecimentos comerciais e de pedestres.