Seop apreende dois veículos piratas que fazia transporte de passageiros na PavunaDivulgação

Publicado 03/05/2022 13:36

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) apreendeu nesta segunda-feira uma Kombi que fazia transporte ilegal de passageiros na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo a pasta, o veículo estava em péssimo estado de conservação e trafegava pela Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, sem uma das portas.



De acordo com a Seop, quando percebeu a chegada dos agentes, o motorista fugiu do local e tentou esconder o veículo dentro de uma oficina mecânica, mas foi interceptado. A equipe da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), acompanhou todo o percurso da kombi irregular e, após constatar o flagrante, aplicou multa e realizou a remoção do veículo para o depósito público.

Também na Pavuna, na Rua Professor Lindolfo Gomes, esquina com Rua Sargento Fernandes Fontes, uma outra van "de frete" foi flagrada fazendo transporte clandestino de passageiros. O veículo também foi autuado e removido para o pátio.

"O trabalho de fiscalização de transporte pirata, realizado pela Seop, é muito importante para a segurança dos passageiros, bem como para a proteção da integridade física da população em geral", afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Desde o início do ano a Seop já aplicou cerca de 3 mil multas e realizou mais de 600 remoções de veículos durante as ações de fiscalização do transporte complementar na cidade. Os dois motoristas foram autuados.