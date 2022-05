Polícia Civil do Ceará cumpriu mandados no Presídio de Japeri por esquema de extorsão a comerciantes do Nordeste - Reprodução

Publicado 04/05/2022 15:01 | Atualizado 04/05/2022 15:15

Rio - Pessoas que estão presas no presídio de Japeri, na Região Metropolitana do Rio, são alvos de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira. O grupo é suspeito de praticar crimes de extorsão contra vítimas do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Acre. Os investigadores solicitaram o bloqueio de valores das contas que eram utilizadas pelos criminosos. Em apenas 15 dias, os presos conseguiram captar aproximadamente R$ 50 mil.

Os agentes cearenses cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva dentro da unidade prisional com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ).

Material apreendido em ação da Polícia Civil do Ceará no Presídio de Japeri Reprodução



As vítimas eram em sua maioria comerciantes que recebiam ligações dos suspeitos e eram ameaçadas e coagidas a transferir valores para as contas de outras pessoas que, com base nas investigações, pertencem ao mesmo grupo criminoso. A Polícia Civil do Ceará continua com as investigações para identificar outros comparsas do esquema criminoso.

Na prisão foram apreendidos celulares, acessórios para os aparelhos, drogas e duas facas.