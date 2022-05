Foto de Ralf e sua dona, Thais - Divulgação

Foto de Ralf e sua dona, ThaisDivulgação

Publicado 05/05/2022 12:02

Rio - Após cinco meses, Thais Bolckau segue atrás do cão que perdeu, mas agora, com ajuda da Justiça. O cachorro de Thais fugiu no dia 5 de dezembro do ano passado em Niterói e está desaparecido desde então.



De acordo com ela, Ralf [cachorro] teria sido adotado por um homem sem a sua permissão. A aposentada conta que no dia do sumiço foi chamada para ajudar uma vizinha que havia caído em casa por volta das 15h40. Às 18h10, ela recebeu um telefonema de um desconhecido informando que o cachorro havia sumido.



A foto de Ralf foi compartilhada em um grupo com o telefone de quem encontrou e Thais logo entrou em contato. Segundo ela, quem atendeu informou que ele havia fugido na Avenida Central e foi parar no Clube AABB, que fica em São Francisco, mas que ele já tinha sido doado a um segurança.

Além disso, a pessoa com quem Thais conversou fez umas perguntas e disse que o cachorro encontrado não pertencia a ela, pois algumas informações não batiam.



"Eu não tinha muita noção da hora que ele havia fugido. Quando me perguntaram o tempo em que meu cachorro estava desaparecido, eu falei cerca de 30 minutos, porque tinha sido o tempo que recebi a notícia. Ele me falou que não era o mesmo, pois este já havia sido encontrado há três horas", explicou a mulher.



Às 21h30 do mesmo dia, ela recebeu um telefonema do presidente do clube, se apresentando como Marcel, que informou que não sabia que o segurança daria o cachorro para outra pessoa. "Desde então, começou a minha luta, quando levaram o Ralfi", contou.