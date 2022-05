Criminoso é conhecido como 'Togó' - Divulgação

Criminoso é conhecido como 'Togó'Divulgação

Publicado 05/05/2022 11:20

Rio - Um suspeito apontado pela PM como gerente do tráfico do Morro do Cavalão foi preso na manhã desta quinta-feira (05) no bairro de Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Equipes do 12º BPM (Niterói) realizaram uma ação estratégica para prender o criminoso, identificado apenas como 'Togó', que era foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, o acusado possuía duas anotações criminais e estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2021. Ele foi encaminhado para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado.