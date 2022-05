Decisão da reabertura da rota para não ter que cruzar a via federal partiu do prefeito de Magé, Renato Cozzolino - Reprodução

Decisão da reabertura da rota para não ter que cruzar a via federal partiu do prefeito de Magé, Renato CozzolinoReprodução

Publicado 05/05/2022 20:23 | Atualizado 05/05/2022 21:42

Rio - A Prefeitura de Magé removeu, na manhã desta quinta-feira (5), uma cancela que impedia o acesso de motoristas a rota alternativa do pedágio na BR-116. O motivo da reabertura da via seria pelo reajuste do pedágio.



A decisão da reabertura da rota usadas pelos motoristas para não ter que cruzar a via federal partiu do prefeito de Magé, Renato Cozzolino. De acordo com a prefeitura, a ação foi um ato de reparação ao valor exorbitante cobrado no pedágio da BR-116 (Rio-Petrópolis), de R$ 21,70.



"É inadmissível o que tem acontecido em nossa cidade. São 25 anos presos a esse pedágio, que, agora, também teve um reajuste de 15%. Eu não podia aceitar isso. Não podia permitir que nossa população continuasse refém. Quero que Magé saiba que só tenho um lado: o lado do povo", afirmou Cozzolino.



Dessa forma, o acesso dos veículos através da Rua D de volta à BR foi restabelecido. Com isso, quem vem de Magé em direção ao Rio pode entrar em Bongaba e seguir pela Vila Recreio de volta à rodovia, deixando, consequentemente, de pagar o valor cobrado pelo pedágio