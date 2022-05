Sérgio Cabral - ANTONIO CRUZ/ABR

Publicado 05/05/2022 20:43 | Atualizado 05/05/2022 22:40

Rio - O ex-governador Sérgio Cabral chegou, na noite desta quinta-feira, no Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros, no quartel do Humaitá, na Zona Sul. A transferência, determinada pela Vara de Execuções Penal (VEP), teve o objetivo de cumprir a medida cautelar de isolamento.

Sérgio Cabral deve permanecer neste presídio até o julgamento do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Para o magistrado do STJ, a medida é uma forma de preservar a integridade física do preso.

O desembargador do STJ destacou terem sido encontrados na posse do ex-governador e de outro detento um caderno com anotações de pagamentos de aplicativos de entrega de comida e grande quantidade de roupas e outros materiais não permitidos. Também foram constatadas obras e melhorias no alojamento desses presos, o que revelaria o seu poder no ambiente prisional.



"Tendo sido indicada a ocorrência de omissão administrativa na gestão do estabelecimento prisional, não se verifica manifesta ilegalidade na transferência de presos para cumprimento de isolamento cautelar, como providência para o adequado funcionamento da unidade prisional, por decisão fundamentada e proferida no âmbito de poder de polícia administrativa do juízo de execução", afirmou Menezes.

O ex-governador está preso desde novembro de 2016. Em setembro de 2021, foi transferido para a unidade prisional da Polícia Militar, por determinação do juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, em cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).