Desde seu surgimento, em 2005, o Fazenda Legal atendeu cerca de quinze mil produtores em todo o estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Desde seu surgimento, em 2005, o Fazenda Legal atendeu cerca de quinze mil produtores em todo o estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 05/05/2022 20:34

Rio - A primeira edição do Programa Fazenda Legal deste ano acontecerá em Itaperuna, nos dias 6 e 7 de maio. O projeto itinerante levará a 10 municípios a agricultura do futuro, conectando agricultores e produtores às empresas desenvolvedoras de tecnologia, investidores e governo com o intuito de impulsionar o agronegócio.

De acordo com o secretário de Agricultura, Alex Grillo, eventos como o Fazenda Legal são muito importantes para o produtor rural, pois tem como intuito transformá-lo em empreendedor.

“O Programa possui ações exclusivas onde será possível expandir o acesso do agricultor ao campo da tecnologia e informação, possibilitando a transformação de sua propriedade em um negócio rural bem-sucedido. Ter esse contato direto com a tecnologia do futuro e obter conhecimento, possibilita alavancar sua produção” ressalta o secretário.

De acordo com dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o agronegócio brasileiro registrou a abertura de mais de 61 mil vagas em 2020, um dos setores econômicos que mais emprega no país.

No estado do Rio de Janeiro, segundo maior mercado consumidor do país e onde 92% das propriedades possuem área inferior a 100 hectares, o agronegócio é a alternativa para a geração de empregos, através da expansão nas atividades agropecuárias.

O Fazenda Legal é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. O programa é pensado para o produtor rural do estado, para que assim possam cumprir a missão de produzir alimentos para a população, de forma organizada, empreendedora e responsável.

“Levaremos para 10 municípios tipicamente agro num evento de 2 dias, um conjunto de serviços muito significativos para o produtor rural que será útil para a melhoria de sua atividade. Vamos levar tecnologia, informação e todo assessoramento jurídico, além de parceiros financeiros com linhas de crédito. Enfim, serão serviços de utilidade pública, totalmente gratuitos, que atenderá todas as necessidades do produtor” destaca o presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato Marques.

Desde seu surgimento, em 2005, o Fazenda Legal atendeu cerca de quinze mil produtores em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto atua com a finalidade de atrair o produtor rural e promover seminários para conscientizá-lo sobre a complexidade da legislação que envolve o exercício da atividade rural.

No dia do evento, na tenda da Emater-Rio, os técnicos extensionistas vão instruir os produtores sobre o programa de isenção ICMS Luz Rural, além da renovação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e emissão de atestado do produtor rural.

“Está apto a receber a isenção o produtor, seja Pessoa Física ou Jurídica, que mantenha em seu estabelecimento a exploração comercial de pelo menos uma atividade econômica primária