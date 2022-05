Policiamento é feito por equipes policiais de moto e em viaturas - Divulgação

Policiamento é feito por equipes policiais de moto e em viaturasDivulgação

Publicado 05/05/2022 19:27 | Atualizado 05/05/2022 19:27

Rio - A Polícia Militar intensifica a partir desta quinta-feira (5) o policiamento em motos e viaturas em áreas de de grande circulação da Cidade do Rio e da Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, equipes do Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento (Getem) e do Grupamento Tático de Ações Rápidas (GTAR) terão rotas estratégicas em áreas atendidas por sete batalhões.

Os bairros que terão patrulhamento reforçado estão dentro da área coberta pelo 3º BPM (Méier), 9º BPM (Rocha Miranda), 16º BPM (Olaria), 14º BPM (Bangu), 31º BPM e 41º BPM (Irajá). A lista também inclui o município de Duque de Caxias, área do 15º BPM.



Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), serão contempladas ainda com a circulação das equipes as principais vias expressas da cidade, como a Av. Brasil e as Linhas Vermelha e Amarela.



"O objetivo central do emprego desse efetivo específico é o combate aos roubos e furtos de rua, principalmente em relação a veículos. O reforço dos policiais será dinâmico e permanente, com equipes em ostensividade ininterruptamente, durante os sete dias da semana", enfatizou a corporação.