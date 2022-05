O ciclista Rodrigo Damásio foi enterrado nesta quinta-feira em Paracambi - Reprodução Redes Sociais

Publicado 05/05/2022 17:54

Rio - O corpo de Rodrigo Damásio, de 38 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério de Paracambi, na Região Metropolitana do Rio. O ciclista morreu atropelado por um caminhão na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (4). A Polícia Civil prendeu em flagrante o motorista do veículo.

O velório do ciclista aconteceu na Câmara dos Vereadores de Paracambi, município onde Damásio morava. Amigos e familiares foram prestar as últimas homenagens durante o sepultamento sob salva de aplausos. Pelas redes sociais, amigos de Damásio substituíram as fotos dos seus perfis com uma bicicleta, a foto do ciclista e as frases: “Não foi acidente”, “Ciclovias salvam a vida” e “Basta de Impunidade”. Em uma das publicações, uma amiga escreveu “Que a justiça seja feita para que mais inocentes não sejam vítimas dos irresponsáveis!”.

Damásio era conhecido como organizador de passeios e incentivador da prática do esporte na sua cidade e em cidades vizinhas. A Associação dos Ciclistas da Zona Oeste do Rio de Janeiro publicou em suas redes sociais uma nota de pesar pelo falecimento de Rodrigo e se solidarizando por familiares e amigos.

Sobre a morte

O ciclista passava pela Avenida Brasil, próximo ao Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves(CIAMPA), por volta das 8h30, quando o veículo o atingiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, minutos depois, os militares já encontraram Rodrigo morto. O motorista do caminhão não teria prestado socorro após o choque. Marcos Antônio Viana de Andrade foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo qualificado com agravante de embriaguez e fuga do local.