Adriano e a mãe, a ex-deputada federal FlordelisReprodução

Publicado 05/05/2022 16:23

Rio - A Justiça do Rio concedeu, na noite desta quarta-feira (4), liberdade condicional a Adriano dos Santos Rodrigues. O filho biológico da ex-deputada federal Flordelis foi condenado pelo Tribunal do Júri, no dia 13 de abril, a 4 anos e seis meses de prisão por uso de documento falso e associação criminosa armada que atrapalharam as investigações da morte do pastor Anderson. O mandado que autoriza o benefício foi expedido neste quinta-feira (5).Ainda não há informações de quando Adriano deixará o presídio Romeiro Neto, no município de Magé, na Baixada Fluminense, onde está preso há um ano e oito meses por envolvimento na morte do padrasto. Junto com o ex-policial militar Flávio Siqueira e sua esposa, Andrea Santos, ele foi condenado por conta de uma carta forjada na cadeia, em que seu irmão Lucas Cézar assume a culpa pelo homicídio e atribui ao irmão afetivo Misael o mando do crime.