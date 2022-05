Rodrigo Cardoso Ferreira, o "Digo", foi preso por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Divulgação

Publicado 05/05/2022 17:48

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (4), o chefe da segurança do miliciano Danilo Dias Lima, o "Tandera", em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Rodrigo Cardoso Ferreira, vulgo "Digo", de 31 anos, era um dos responsáveis pelo grupo do miliciano. No dia 14 de abril, o seu companheiro Rodrigo Passos Campos, também chefe da segurança, conhecido como "Careca", foi preso pela mesma especializada.