Angelo estava escondido na casa de parentes, em Nova Iguaçu, Baixada FluminenseReprodução

Publicado 05/05/2022 16:58

Rio - Proprietário de ferro velho, condenado por comercializar peças de carros roubados, foi preso nesta quinta-feira (5), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, durante uma operação da 38ª DP (Brás de Pina). O criminoso estava foragido desde 2018.

De acordo com as investigações, Ângelo Dutra Bezerra era dono de um ferro velho em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, e lucrava não só com peças de veículos roubados como também outras que estavam com o sinal de identificação adulterado.

Ângelo estava escondido na casa de parentes quando foi preso. Ele cumprirá sua pena na Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).