Eduardo Paes fala com conselheiros durante solenidade de posse no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão - Beth Santos /Divulgação

Eduardo Paes fala com conselheiros durante solenidade de posse no Morro do Adeus, no Complexo do AlemãoBeth Santos /Divulgação

Publicado 05/05/2022 15:45 | Atualizado 05/05/2022 15:53

Rio - Um grupo com 20 conselheiros que vão integrar o Conselho de Favelas da Cidade foram empossados, nesta quinta-feira (5), pela Prefeitura do Rio. A solenidade foi realizada no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na Zona Norte, e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes. O ato marca o Dia Internacional do Líder Comunitário.

Segundo a prefeitura, a criação do conselho tem como objetivo aprimorar a elaboração e o acompanhamento das ações voltadas para esses territórios, além de trazer para o debate público vozes e ideias que representem a população que vive nas favelas.

"Precisamos fazer com que esse conselho faça as discussões necessárias e seja provocador das ações da prefeitura, para que as favelas sejam priorizadas. É muito importante que os conselheiros olhem para o futuro, para respaldar as ações e práticas de governo nas favelas, exigindo que os serviços municipais funcionem de fato. Precisamos também de um compromisso da prefeitura, que reserve uma parte significativa do orçamento para políticas públicas em escala, como é, por exemplo, o caso das clínicas da família", afirmou Eduardo Paes.



A missão dos conselheiros empossados é sugerir ações para melhorar a qualidade de vida dos moradores das comunidades. O grupo irá atuar em conjunto com algumas secretarias, entre elas a de Ação Comunitária.

"A criação do Conselho, ação inédita no país, é um compromisso da prefeitura com as favelas. E um passo significativo aos interesses de seus moradores. Política pública para comunidades se faz ouvindo a população e não atrás de uma mesa dentro de um gabinete", disse a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha, que presidirá o Conselho de Favelas.



Os representantes são parte de organizações da sociedade civil como associações de moradores, ONGs, conselhos comunitários e institutos.

Confira a lista completa de conselheiros anunciados:

Shyrlei Rosendo dos Santos (Associação Redes Maré); Gabriel Pinheiro de Siqueira Gomes (Federação das Associações de Favelas, Comunidades e Amigos do Estado do Rio); Amanda da Fonseca Silva (Associação de Moradores da Asa Branca); Roberta dos Santos Fernandes (Associação de Moradores do Morro do Alemão e Marcos Valério Alves/suplente); Guilherme Vinícius Roberto (Instituto Cultural Queremos Fazer/ Livreteria Popular Juraci Nascimento); Wagner de Freitas Silva (Associação de Moradores Piquirobi e Adjacências); Andréa de Almeida Mendes (Associação de Moradores da Vila Vidigal); Ricardo Mendonça da Silva (Associação de Moradores da Comunidade de Santa Luzia); Ricardo da Silva Souza (Associação Pensando em Você) e Eclesiástico Ferreira de Souza (Associação de Moradores Jardim Guaratiba e Adjacências).



Já os conselheiros do poder público são: Valéria Hazan (Planejamento Urbano); Nívia Castro da Silva (Assistência Social); Renata Costa de Oliveira (Educação); Simone Ferreira Guimarães (Saúde); Roseny Cintra Rondon (Trabalho e Renda); Cláudia Caputo (Habitação); Alessandra Pereira (Política e Promoção da Mulher); Isabela Sabbatino Pereira (Juventude); Rosane Calife Jubram Dibm (Meio Ambiente) e Jackeline Ferreira do Nascimento (Governo e Integridade).