Rio de Janeiro

Jornalista e escritor Claudio Bojunga morre, aos 82 anos, vítima de câncer no pulmão

O velório está previsto para acontecer às 14h desta quinta-feira, no Salão Celestial do Memorial do Carmo, na Região Portuária do Rio

Publicado 05/05/2022 12:47 | Atualizado há 1 hora