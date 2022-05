Arma e drogas encontradas pelos policiais - Reprodução

Publicado 05/05/2022 18:16

Rio - Um homem, sem a identificação revelada, morreu depois de entrar em confronto com policiais na tarde desta quinta-feira (5) no Jardim Delamare, na comunidade Beira-Rio, Japeri. De acordo com a Polícia Militar, criminosos armados dispararam contra os agentes do 24º BPM (Queimados) durante o patrulhamento na região.

Ainda de acordo com a PM, depois do confronto, a equipe encontrou o homem ferido, que foi encaminhado à Policlínica Itália Franco, mas não resistiu. Durante a ação, agentes apreenderam uma pistola 9mm, um rádio comunicador. A ocorrência está em andamento na 63ª DP (Japeri).