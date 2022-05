Rodrigo Damásio era conhecido como organizador de passeios e incentivador da prática do esporte na sua cidade e em cidades vizinhas - Reprodução Internet

Publicado 05/05/2022 10:50

fotogaleria Rio - A Polícia Civil confirmou, na manhã desta quinta-feira, que o teste de bafômetro realizado no motorista do caminhão que atropelou e matou o ciclista Rodrigo Damásio , de 38 anos, deu positivo para presença de álcool no sangue. Marcos Antônio Viana de Andrade havia sido preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo qualificado com agravante de embriaguez e fuga do local. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O ciclista passava pela Avenida Brasil, próximo ao Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), por volta das 8h30, quando o veículo o atingiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, minutos depois, os militares já encontraram Rodrigo morto. O caminhoneiro não teria prestado socorro após o choque.

Agentes do 35ª DP (Campo Grande) fizeram uma perícia no local do acidente e encontrou várias garrafas de bebida alcoólica dentro do caminhão e o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Rodrigo era morador do município de Paracambi, na Região Metropolitana do Rio. Ele era conhecido como organizador de passeios e incentivador da prática do esporte na sua cidade e em cidades vizinhas. A Associação dos Ciclistas da Zona Oeste do Rio de Janeiro publicou em suas redes sociais uma nota de pesar pelo falecimento de Rodrigo e se solidarizando por familiares e amigos.

"A falta de educação e desrespeito as leis de trânsito causam acidentes gravíssimos. Acordei com a Triste notícia do falecimento do Jovem Rodrigo Damásio. Rodrigo era um grande incentivador do esporte na cidade Vizinha de Paracambi e sempre organizava diversos passeios por toda a região. Para você motorista que está lendo, entenda que somos parte integrante do trânsito e temos a preferência nas vias públicas. Lugar de bicicleta é na rua e não nas calçadas. Seja mais gentil e tenha cuidado ao realizar a ultrapassagem. Em cima das bikes, viajam VIDAS, importante como a sua... Meus sinceros sentimentos a todos os seus familiares e amigos!", postou um colega de pedal, no Facebook.

Alguns amigos de Rodrigo fizeram um protesto na porta da delegacia de Campo Grande, na noite desta quarta-feira, pedindo por justiça.