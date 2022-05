Rodrigo Molés Rosa ameaçou atirar no rosto da adolescente - Reprodução

Publicado 05/05/2022 12:44

Rio - Um miliciano foi preso, nesta quarta-feira (4), acusado de participar da agressão a uma adolescente e sua mãe, após uma tentativa de furto a uma loja, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, no dia 28 de abril. Rodrigo Molés Rosa foi encontrado por policiais civis no momento em que realizava cobrança de dinheiro do comércio da região. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.



De acordo com a 36ª DP (Santa Cruz), na ocasião, a adolescente roubou produtos de um estabelecimento, mas os devolveu após ser flagrada por um funcionário. Ao sair do local, ela e a mãe foram abordadas por Rodrigo e outro homem, e levadas para dentro de um estacionamento, onde passaram a ser agredidas com coronhadas, tapas e socos no rosto. A mãe da jovem chegou a levar uma cuspida no rosto.



Ainda segundo a distrital, enquanto a agressão acontecia, outros criminosos mexiam nas bolsas das vítimas. Um deles exigiu que a adolescente desbloqueasse o celular mas, nervosa, ela disse que esqueceu a senha. Nesse momento, Rodrigo ameaçou atirar em seu rosto. Os aparelhos e dinheiro das duas foram roubados. Em seguida, elas foram levadas para o local onde ocorreu a tentativa de furto, onde o preso sacou uma pistola e voltou a agredir mãe e filha.



As investigações vão continuar para que os outros envolvidos no crime sejam identificados e presos. O grupo pertence a milícia comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho", que assumiu a organização criminosa após a morte do seu irmão, Wellington da Silva Braga, o "Ecko", em junho do ano passado, durante uma operação da Polícia Civil.