Polícia Civil vai cumprir quatorze mandados de busca e apreensãoReprodução TV Globo

Publicado 06/05/2022 09:07 | Atualizado 06/05/2022 09:09

Rio - A Polícia Civil realiza na manhã desta sexta-feira (6) a "Operação Delaminados", que vai cumprir 14 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de Pessoas Físicas e Jurídicas, e de pessoas a eles relacionadas, que agiam em conjunto para fraudar a concorrência em licitações para a contratação de empresas para locação de veículos para as Centrais De Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ), Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem).

A operação está sendo realizada pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com apoio do Departamento geral de Polícia Especializada (DGPE). Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada, com atuação da 2ª Promotoria Especializada de Investigação Penal, e o Inquérito apura a presença de fortes indícios de uma estrutura organizada de empresas de fachada, com divisão de tarefas, para cometimento de diversos crimes de fraude à licitação em desfavor de diferentes órgãos da Administração Pública.

Durante as investigações, foi constatado que as empresas alvos da operação figuravam em outros procedimentos policiais, nos quais também apuram-se os crimes de fraude em licitações e organização Criminosa, atuando em conluio e com o mesmo modus operandi, determinando a apuração conjunta do crime de organização criminosa e dos delitos por ela praticados.

A partir de Relatório elaborado pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE), foram detectadas possíveis fraudes, em três pregões eletrônicos para locação de veículos automotores, veículos blindados e veículos do tipo Pickups, que contou com a participação de diversas empresas, com contratações no valor total de aproximadamente R$ 4.500.000,00.

Com a deflagração da operação, a polícia espera obter elementos de informação, a partir da apreensão de documentos, contratos, telefones celulares e demais equipamentos eletrônicos de interesse para a investigação.