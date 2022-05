Drogas apreendidas com um casal na BR 116, em Piraí - Divulgação / PRF

Rio - Três pessoas foram presas em duas operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (05), no Km 227 da BR-116, em Piraí, no Vale do Paraíbae.

Segundo a corporação, durante a abordagem a um ônibus, os agentes notaram uma passageira bastante nervosa. Ao ter sua bagagem revistada, os policiais encontraram em um fundo falso na sua bolsa nove embalagens de formatos diferentes contendo substância similar a cocaína.

A passageira, que não teve o nome divulgado, afirmou que pegou os entorpecentes no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e que entregaria a droga no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A mulher afirmou ainda, que foi ameaçada para realizar o transporte e que não recebeu nenhuma quantia para levar os itens.

Na outra operação, também no Km 227 da BR-116, os agentes da PRF apreenderam 14 tabletes de uma substância similar ao crack nas bagagens de um casal que estava em outro ônibus que vinha de São Paulo com destino ao Rio. Segundo a PRF, a dupla informou que recebeu a droga no terminal Tietê e que o destino de entrega seria a Rodoviária Novo Rio.

Ambos os passageiros e os materiais foram encaminhados para a Polícia Judiciária para os demais procedimentos.