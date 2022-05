Duas pistolas e drogas foram encontradas durante a ação da PM - Divulgação

Publicado 07/05/2022 12:27

Rio - Dois suspeitos não identificados foram presos em ação de policiais militares, na tarde desta sexta-feira (6), na comunidade do Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Outros dois, que também não tiveram a identificação revelada, ficaram feridos durante a situação. O tiroteio aconteceu depois de uma denúncia de roubo de veículo na região. Os baleados foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e, até o momento, não há informação do estado de saúde.

De acordo com a PM, os agentes do 14º BPM (Bangu) chegaram para verificar a denúncia e foram atacados pelos criminosos, ocasionando o confronto. Depois que a situação acalmou, uma dupla foi detida e outros dois foram encontrados feridos. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, dois carregadores, munição, 225 trouxinhas de cocaína e quatro de maconha. A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu).