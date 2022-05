Policiais apreenderam celulares, carteiras e uma arma com os bandidos - Divulgação/PMERJ

Publicado 07/05/2022 23:15 | Atualizado 08/05/2022 07:14

Rio - Um bandido morreu e outros três foram presos na noite deste sábado (7) depois de confronto com policiais miliares do 4º BPM (São Cristóvão) na Avenida Brasil, no Caju, na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Um agente ficou ferido na ação, mas foi socorrido para um hospital da região e não corre risco de morte.

De acordo com o relato de testemunhas, policiais faziam uma operação no local para coibir furtos. Os quatro bandidos, que estavam em um carro branco, foram abordados e teve início a uma intensa troca de tiros.



Um dos bandidos foi atingido na cabeça e morreu no local. Os demais foram detidos. Com o grupo a polícia encontrou celulares, carteiras, uma pistola e uma pequena quantidade de drogas.