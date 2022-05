A apreensão ocorreu na manhã desta domingo (8) em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. - Reprodução

A apreensão ocorreu na manhã desta domingo (8) em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.Reprodução

Publicado 08/05/2022 15:01 | Atualizado 08/05/2022 15:22

A Polícia Militar apreendeu, na manhã deste domingo (8), dois tabletes de maconha dentro do carro do jogador John Kennedy, do Fluminense. Brenno Faria Alon e Wallace Luiz Veiga de Aquino foram presos na ação realizada pela Operação Itaboraí Presente. O atacante não estava no veículo no momento da abordagem, mas foi chamado para comparecer na 71ª DP e corre risco de ser preso, caso seja condenado.

Brenno e Wallace foram autuados no artigo 28 da Lei de Drogas - adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização. Os jovens de 19 e 22 não tinham habilitação.

A legislação prevê advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O atacante John Kennedy foi autuado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro - permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. A pena é a detenção de seis meses a um ano, ou multa.