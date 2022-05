Ainda não há informações sobre as causas do incêndio - Reprodução/TV Globo

Publicado 09/05/2022 07:22 | Atualizado 09/05/2022 07:24

Rio - Um incêndio atingiu um terreno na madrugada desta segunda-feira (9), na Estrada do Pontal, na altura do número 1.240, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O local seria um restaurante.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 02h14, o fogo foi controlado. Ninguém ficou ferido no incidente. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.