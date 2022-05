PM realiza operação em comunidades da Ilha do Governador - Marcos Porto / Arquivo

Publicado 12/05/2022 07:40

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira, uma operação nas comunidades Morro do Dendê, Guarabu, Praia da Rosa e Querosene, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o objetivo é combater o tráfico de drogas e localizar o esconderijo de criminosos que atuam na região.

Participam da ação, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Comando de Operações Especiais (COE).

Ainda não há informações sobre presos, feridos ou apreensões.