Frente frio incide sobre Rio de Janeiro nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/05/2022 07:33 | Atualizado 12/05/2022 08:03

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 6h55 desta quinta-feira (12) devido aos registros de chuva entre 5,1mm e 20mm em 1h nas estações Av. Brasil/Mendanha (8,8mm) e Rocinha (6,2mm). O tempo permanece instável na capital.

Com a passagem de uma frente fria pelo oceano, núcleos de chuva atuam em pontos da Zona Oeste e no litoral do município do Rio de Janeiro e se deslocam de forma rápida em direção à Baía de Guanabara. A previsão é de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, na próxima hora.

Às 7h30, núcleos de chuva seguiam se deslocando de forma rápida e já atuavam sobre as regiões de Niterói e São Gonçalo.

O dia terá predomínio de céu nublado e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva moderada no período da manhã. Os ventos estarão moderados ao longo do dia e as temperaturas apresentarão declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 19°C e máxima de 28°C.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.



RECOMENDAÇÕES:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios)

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).