Guarda municipal foi afastado das funçõesReprodução de vídeo

Publicado 12/05/2022 10:17 | Atualizado 12/05/2022 14:22

Rio - A agressão a um aluno dentro de uma escola pública em Valença está sendo investigada pela Polícia Civil. A confusão aconteceu na manhã de quarta-feira (11), durante uma abordagem da Guarda Municipal, que foi chamada à Escola Municipal Deputado Luiz Pinto, no centro da cidade, para coibir uma briga entre alunos.

Pelo vídeo que circula nas redes sociais desde então, é possível ver o aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, de 15 anos, levando um tapa no rosto dado, supostamente, pelo agente da Guarda Municipal. As imagens foram gravadas por outros alunos e viralizaram.

O comandante da Guarda Municipal de Valença, Paulo Sergio Murat Junior, foi à escola e encaminhou o estudante envolvido na agressão, junto com o pai dele, à 91ª Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. A diretora da unidade e o guarda envolvido na confusão também foram para a delegacia. Em nota, a Guarda Municipal informou que o agente envolvido já foi afastado das suas funções e ontem mesmo abriu um Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos.

A Secretaria Municipal de Educação de Valença também se pronunciou sobre o caso. Em nota, afirma que não compactua com qualquer forma de violência, constrangimentos ou maus tratos, zelando sempre pela garantia dos direitos dos educandos.