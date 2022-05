O carro capotou e atingiu outros três veículos na Estrada do Mato Alto - Reprodução

O carro capotou e atingiu outros três veículos na Estrada do Mato AltoReprodução

Publicado 12/05/2022 13:30

Rio- Um acidente envolvendo quatro veículos deixou feridos na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (12). Um carro perdeu o controle, capotou e acabou atingindo os outros três automóveis.

Policiais militares do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência e quando chegaram ao local, uma equipe de bombeiros do quartel de Guaratiba já prestava socorro às vítimas. O Corpo de Bombeiros informou que o acionamento foi às 7h05 da manhã e quatro pessoas com ferimentos leves foram conduzidas ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste. O caso foi encaminhado à 43ªDP (Guaratiba).

De acordo com informações preliminares, o carro teria sido alvejado, levando mais de 15 tiros. No entanto, a Polícia Civil disse que não há marcas de tiros no veículo e que o caso se trata de um acidente de trânsito. Na imagem do automóvel acidentado, marcas podem ser vistas no vidro da frente.

Segundo a corporação, policiais analisaram o veículo e de acordo com relatos de testemunhas, não seriam tiros, mas sim marcas feitas por populares em uma tentativa de tirar o condutor de dentro do carro. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o veículo não era blindado e no caso de tiros, não seria possível o motorista estar apenas com ferimentos leves.

Em nota, a corporação informou que a ocorrência ainda está em andamento e somente após finalizar o registro será possível apurar os detalhes para esclarecimento total dos fatos.