Um suspeito foi encontrado com fios de cobre dentro da mochila - Divulgação

Publicado 12/05/2022 12:12 | Atualizado 12/05/2022 13:26

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 17 unidades escolares permanecem fechadas nesta quinta-feira, na região de Senador Camará e Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A paralisação é motivada por conta dos constantes tiroteios causados pelas operações da Polícia Militar, que está na região pelo quarto dia consecutivo.

Segundo a pasta, os alunos estão tendo atividades realizadas de maneira remota. A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos. A secretaria não informou quais escolas e a quantidade de alunos afetados.

"A Coordenadoria Regional de Educação está em reunião com os diretores das respectivas unidades escolares para acolhimento e escuta", disse a secretaria em nota.

De acordo com a PM, equipes do Comando de Operações Espaciais (COE), do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 14º BPM (Bangu) realizam uma ação para reprimir o crime organizado nas comunidades da Vila Aliança, em Bangu, e na Coreia, em Senador Camará. Até o momento, um suspeito foi encontrado com fios de cobre dentro da mochila. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).

Além das escolas, os postos de saúde Dr. Eithel Pinheiro De Oliveira Lima, em Bangu, e Silvio Barbosa, em Senador Camará, interromperam o funcionamento na manhã desta quinta-feira.

Força-tarefa

Em abril, o Governo do Estado iniciou uma força-tarefa nas estações de trem . Além de vistorias técnicas, a Polícia Militar colocou em prática um plano de retomada em 12 estações que hoje são consideradas como perdidas para o crime organizado, entre elas a de Senador Camará. A ação ocorreu após inúmeros episódios de paralisação nos ramais por conta de roubos de cabos, atrasos nas viagens, sucateamento e falta de trens em horários de pico. O objetivo é melhorar os serviços oferecidos pela SuperVia à população.

As 12 estações listadas pelo Estado são: Manguinhos, Guapimirim, Saruí, Parada Angélica, Senador Camará, Barros Filhos, Costa Barros, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jacaré, Honório Gurgel e Del Castilho.