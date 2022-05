Policiais da força-tarefa estiveram em vários endereços na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/05/2022 10:09 | Atualizado 12/05/2022 13:53

Rio - A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (12), na Baixada Fluminense, uma força-tarefa para combater furto e receptação de equipamentos metálicos, como cobre, por exemplo, que são comercializados de maneira ilegal por ferros-velhos. Ao todo, 13 locais foram interditados e 13 pessoas foram conduzidas à delegacia.

A Força-Tarefa da Polícia Civil é um desdobramento da operação Caminho do Cobre e visa realizar operações e fiscalizações reiteradas e regionalizadas, a fim de evitar a reincidência dos crimes, já que a legislação aplicável aos crimes envolvendo o furto e receptação de equipamentos de concessionárias de serviço público permite que os criminosos presos sejam postos em liberdade em pouquíssimo tempo e voltem a praticar os mesmos crimes.

A operação de hoje é fruto de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o apoio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Peritos do ICCE e de informações do Disque-Denúncia.

De acordo com o delegado-titular da DRF, Luiz Henrique, o objetivo dessa operação é fiscalizar ferros-velhos e recicladoras: São lugares que supostamente podem ser alvo de material subtraído das concessionárias de serviços públicos, especialmente a SuperVia. Nesse momento, as equipes de uma grande força-tarefa da Civil, estão em campo checando mais de 30 locais."

De acordo com as investigações, os estabelecimentos comerciais alvos da ação constituem os possíveis fornecedores das grandes recicladoras, sendo os primeiros a adquirirem os materiais saqueados das empresas de prestação de serviço público, além de se situarem nas áreas de maior incidência de crimes desta espécie.

Além da fiscalização da procedência dos materiais metálicos disponíveis para o comércio de sucata exercida pela Delegacia de Roubos e Furtos - DRF, também estão sendo verificadas a regularidade e observância das normas ambientais por estes estabelecimentos comerciais, assim como a existência de outros tipos de irregularidades, a serem apuradas pelas Delegacias de Proteção ao Meio Ambiente - DPMA e de Defesa de Serviços Delegados - DDSD.

As operações da Força-Tarefa visam sufocar um dos elos da cadeia criminosa de receptação de cabos de cobre e demais equipamentos das concessionárias de serviços públicos (baterias estacionárias, cabos de fibra ótica, materiais de ferrovias geradores, transformadores e placas metálicas), que afetam a continuidade da prestação de serviços essenciais e geram sérios transtornos e riscos à população em geral.