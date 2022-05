Rio de Janeiro

Perseguição policial termina com um suspeito morto e outro ferido na Avenida Brasil

De acordo com a PM, os criminosos saíram do Complexo do Chapadão para realizar roubos na região. Carro usado por eles ficou com diversas marcas de tiros

Publicado 13/05/2022 07:16 | Atualizado há 3 horas