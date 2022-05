Passageiro quebrou vidro e deu socos em motorista do BRT - Reprodução TV Globo

Publicado 13/05/2022 09:21

Rio - Um passageiro foi preso após quebrar o vidro de um ônibus BRT e agredir o motorista com socos na noite desta quinta-feira no terminal Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Mobi-Rio, empresa responsável pela administração do sistema dos ônibus articulados, o homem alegou que a porta do coletivo bateu no rosto dele durante o fechamento.

"Ainda dentro do articulado, ele agrediu o motorista com socos e, ao desembarcar, quebrou com chute a janela ao lado do motorista", disse a Mobi-Rio em nota.

O passageiro foi detido por uma equipe do BRT Seguro. Ele e o motorista foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e depois prestaram depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o agressor ficou preso.

Em outro caso, uma passageira está há 13 dias sem trabalhar após ter torcido o pé durante um empurra-empurra para entrar no BRT. A diarista Mariana Araújo, de 38 anos, caiu ao tentar pegar a linha 10, sentido Santa Cruz.

Segundo a Mobi-Rio, Mariana negou atendimento de uma ambulância do Samu, pois disse que tinha plano de saúde e foi para o hospital por conta própria.