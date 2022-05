Foram apreendidos 805 kg de pasta base de cocaína - Divulgação/PRF

Foram apreendidos 805 kg de pasta base de cocaínaDivulgação/PRF

Publicado 13/05/2022 08:23 | Atualizado 13/05/2022 08:40

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta quinta-feira (12) um homem de 36 anos que transportava 805 kg de pasta base de cocaína para o Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no município de Piraí, no interior do estado.



Agentes federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) abordaram o veículo do criminoso na Rodovia Presidente Dutra e contou com o apoio do cão farejador Enzo para localização do entorpecente.



O preso vai responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pena pode chegar a 15 anos de prisão.

