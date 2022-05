Perseguição policial deixou um suspeito morto e outro ferido na Avenida Brasil - Reprodução WhatsApp do DIA

Publicado 13/05/2022 07:16 | Atualizado 13/05/2022 07:36

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante a madrugada desta sexta-feira, após uma perseguição policial em um dos acessos à comunidade do Chaves, na Avenida Brasil, altura da Fazenda Botafogo, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a dupla saiu do Complexo do Chapadão com o intuito de cometer roubos na região. A ação provocou um intenso tiroteio e o carro usado pelos criminosos ficou com várias marcas de bala.Os agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam um fuzil calibre 5.56 e uma pistola, além de um cinto de guarnição. Por conta a ação criminosa, duas faixas da Avenida Brasil estão interditadas, deixando o trânsito lento na região. Até a publicação desta reportagem, o corpo do criminoso ainda estava na via à espera da perícia da Polícia Civil.