Delegada Adriana Belém passou Natal ao lado de contraventor - Reprodução

Publicado 13/05/2022 07:12

Rio - A delegada Adriana Belém, presa após ser flagrada com quase R$ 2 milhões em sacolas de sapato de luxo, não escondia nas redes sociais sua proximidade com personagens já investigados da contravenção. A exibição não passou despercebida pelos promotores da Operação Calígula, que anexaram fotos da policial ao lado de contraventores na denúncia, inclusive em datas festivas.

Para o Ministério Público, Adriana "ostenta incomum e injustificável proximidade com diversos protagonistas do crime organizado fluminense, inclusive em patente violação ao Estatuto do Policial Civil, em especial aqueles que lideram a exploração ilegal de jogos de azar mediante a imposição de domínio territorial, exercido com o emprego de estratégias violentas e ardis, como a instalação de volumosos esquemas corruptivos", diz trecho do documento, antes de destacar uma lista de eventos e fotos da delegada com contraventores.

O primeiro evento destacado na denúncia é uma festa particular de Lilian Maia, irmã de João Carlos Martins Maia, o Joãozinho King, que segundo os promotores "é um notório contraventor fluminense". O segundo evento é a Feijoada do King, a qual é organizada por Joãozinho. Vale ressaltar que durante os dias de folia na Sapucaí, a delegada assistiu aos desfiles no Camarote do King, também do mesmo empresário, sendo recepcionada na entrada pelo próprio Joãozinho.

Já o outro registro justifica o espanto dos investigadores: são declarações de afeto para Marcelo Mesqueu, o Marcelinho Cupim, em redes sociais abertas. Cupim é citado no relatório da Operação Black Ops, da Polícia Federal, de 2011, como responsável por arrendar parte da área pertencente a José Caruzzo Escafura, o Piruinha. Apesar de não ser indiciado ao final da investigação, Cupim foi condenado, em 2016, a quatro anos e meio de reclusão pela Justiça Federal. O crime: exploração de caça-níqueis em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense.

Em um dos diálogos, Adriana escreve para Cupim: "Gente...olhando as meninas que vi crescerem e que se tornaram essas princesas me dou conta de como o tempo passa...família que adoroooo (sic)". Cupim, responde: "Minhas irmã de décadas, nossos pais nos uniram e assim seremos até o fim de nossas vidas, famílias unidas jamais serão vencidas".

Conversa pública entre Adriana Belém e Marcelo Cupim Reprodução

Adriana também envia congratulações pelo aniversário do bicheiro: "Feliz aniversário, amigo querido. Já somos amigos há tantos anos que já perdi a conta mas nunca o desejo de que você tenha muita saúde, muitas felicidades, muitas conquistas...Que Deus te abençoe e que essa data se repita por muitos e muitos anos...lov uuuu (sic)". Em outra postagem, continua: "Meu amor, hoje é seu dia. Te desejo toda a felicidade do mundo, vamos comemorar"".

Cupim, responde: Que linda homenagem! Parabéns, minha amiga, você merece tudo de melhor".

Em seguida, os promotores anexam fotos de Adriana passando o Natal com cupim, em evento privado.

Delegada Adriana Belém passou Natal ao lado de contraventor Reprodução

A delegada está em prisão preventiva. Ela é acusada de liberar máquinas caça-níqueis que pertenceriam a Rogério Andrade, após provável pagamento de propina. Além disso, foi indiciada por lavagem de capitais devido ao dinheiro encontrado em seu apartamento.