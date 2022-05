Evento acontece em vários estados. Neste domingo (15), é a vez de Copacabana receber a caminhada - Divulgação/SPW-RJ

Evento acontece em vários estados. Neste domingo (15), é a vez de Copacabana receber a caminhada Divulgação/SPW-RJ

Publicado 13/05/2022 10:59 | Atualizado 13/05/2022 11:06

Rio - A Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi (SPW Brasil) realizará neste domingo (15), em Copacabana, na Zona Sul, a partir das 9h, uma mobilização pública com o intuito de dar visibilidade às pessoas com Síndrome de Prader-Willi e suas famílias.

A Síndrome de Prader-Willi é um complexo distúrbio genético que afeta o apetite, o crescimento, o metabolismo, a cognição e o comportamento da pessoa. É tipicamente caracterizada por baixo tônus muscular (hipotonia), baixa estatura (quando não tratada com hormônio do crescimento), desenvolvimento sexual incompleto, atrasos cognitivos e problemas comportamentais. As questões mais preocupantes, no entanto, são a sensação constante de fome, a falta de saciedade e um metabolismo lento, que podem levar ao consumo excessivo de alimentos e à obesidade potencialmente fatal.

Quem tem SPW precisa de intervenção médica multidisciplinar e do controle estrito do ambiente e da alimentação, por vezes incluindo a instalação de cadeados em armários e geladeiras a fim de inibir o acesso à comida, ajudar a manter o bom peso corporal e resguardar a saúde do indivíduo.

O evento começa às 9h, com concentração na altura do Copacabana Palace. De lá, o grupo segue em caminhada pela Av. Atlântica. Haverá também brincadeiras e atividades lúdicas para as crianças, circuitos que estimulam a prática do exercício físico, sorteios de brindes e palavras de ordem chamando a atenção para a importância da alimentação saudável, especialmente para esse grupo de pessoas.

Em atuação desde 2016, a SPW Brasil é uma organização de pais, mães e profissionais da saúde, sem fins lucrativos, que tem como objetivo, entre outros, transformar em realidade o diagnóstico precoce da síndrome, informar cada vez mais médicos e terapeutas sobre a SPW, dar apoio às famílias de indivíduos com a síndrome e conscientizar a sociedade sobre a importância de uma boa alimentação e do controle rigoroso das calorias ingeridas por quem tem Síndrome de Prader-Willi.

Segundo a presidente da Associação, Liane Mufarrej Motta, embora considerada rara, a SPW é a causa genética mais comum de obesidade mórbida infantil identificada até hoje. “Informar a sociedade, capacitar profissionais e divulgar a Síndrome de Prader-Willi são objetivos fundamentais para melhorarmos a qualidade de vida de quem tem SPW no país. E a caminhada é uma ótima oportunidade para isso!”, afirma Liane.