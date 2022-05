Hospital Maternidade Maria Amélia completa 10 anos nesta sexta-feira (13) - Edu Kapps / SMS-Rio

Hospital Maternidade Maria Amélia completa 10 anos nesta sexta-feira (13)Edu Kapps / SMS-Rio

Publicado 13/05/2022 11:37

Rio - O Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (HMMABH), localizado no Centro do Rio, completa 10 anos nesta sexta-feira (13). A unidade é uma das referências em parto humanizado no Rio de Janeiro. Nesses 10 anos de funcionamento, a unidade já realizou 48.710 partos, sendo mais de 70% deles normais. A maternidade conta com 117 leitos, sendo 74 de alojamento conjunto, 22 de unidade intermediária neonatal, 13 de UTI neonatal e oito de canguru. Até abril deste ano, foram realizados 176.337 atendimentos de emergência, 94.129 consultas e 923.653 exames laboratoriais.

Para comemorar o aniversário do hospital, algumas mães que tiveram seus filhos no hospital retornaram ao local. Como é o caso de Luana Gomes, mãe de João Arthur, que foi o primeiro bebê nascido na unidade, no dia 18 de maio de 2012. “Na época, vi pela televisão que a maternidade seria inaugurada e pensei: por que não ter o meu filho lá? Arthur nasceu de parto normal com mais de três quilos. Foi um momento muito emocionante, principalmente quando soube pelas enfermeiras que ele foi o primeiro bebê nascido aqui”, conta a mãe de João, que hoje tem nove anos.

Referência em parto humanizado, muitas mães desejam ter seus bebês no Maria Amélia, como foi o caso de Michele Santana, de 34 anos, que teve sua filha, Mariah Anaya no início do mês. “Desde que engravidei, fiz a opção pelo parto humanizado. Recebi várias indicações do Maria Amélia, e saio muito satisfeita. Fui recebida e acolhida por uma equipe muito bem preparada, que me ofereceu todo o apoio necessário para dar à luz minha filha da maneira que eu queria, com meu marido ao lado participando de todos os momentos”, contou a mamãe de Mariah.

Diretora técnica do HMMABH, a médica Ana Murai fala sobre a rotina da maternidade. "O desafio da nossa equipe é mostrar todos os dias que o SUS oferece um serviço de qualidade e acolhedor para as gestantes e para quem precisa."

O Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda fica localizado na Rua Moncorvo Filho, 67, no Centro.