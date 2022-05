Glaidson Acácio dos Santos está preso desde o dia 25 de agosto - Reprodução de vídeo

Publicado 13/05/2022 11:31

Rio - Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó dos Bitcoins", disse em sua audiência de custódia, realizada em agosto do ano passado, que caso estivesse no exterior, estamparia a capa das renomadas revistas Forbes ou Time por ser "um empresário bem-sucedido". O ex-garçom, que está preso preventivamente há oito meses no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, também disse que sofreu racismo por parte dos policiais. Essas declarações só vieram à tona nesta sexta-feira.