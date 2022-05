Com ele, os agentes encontraram dois notebooks e dois aparelhos celulares roubados - Reprodução/Twitter PMERJ

Com ele, os agentes encontraram dois notebooks e dois aparelhos celulares roubadosReprodução/Twitter PMERJ

Publicado 13/05/2022 11:19 | Atualizado 13/05/2022 11:22

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (13) enquanto tentava roubar objetos de uma agência bancária no bairro de Madureira, na Zona Norte. Ao tentar furtar pertences do banco, no entanto, o assaltante acabou disparando o alarme.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9ª BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar o disparo do alarme e, ao chegarem ao local, flagraram o homem ainda dentro do banco. Com ele, os agentes encontraram dois notebooks e dois aparelhos celulares roubados.

O criminoso foi preso e encaminhado à 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado.