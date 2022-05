PRF apreende 10 tabletes de cocaína em Piraí - Divulgação / PRF

Publicado 12/05/2022 08:38 | Atualizado 12/05/2022 09:49

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta quarta-feira (11) 10 tabletes de cocaína. A droga estava com uma mulher dentro de um ônibus, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, no Vale do Paraíba.

Segundo a corporação, a passageira levava o material dentro de sua bolsa. A droga, que saiu de Mogi das Cruzes (SP), seria entregue a um desconhecido no terminal rodoviário de Niterói, na Região Metropolitana. Ainda de acordo com a PRF, a apreensão gerou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao tráfico.

A mulher, que viajava com seu filho menor de idade, foi encaminhada à 94ª DP (Piraí), para registro da ocorrência.