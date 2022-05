Prefeitura inicia hoje obra de revitalização da Quinta da Boa Vista - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 13/05/2022

Rio - Um dos locais mais emblemáticos da história do Brasil, a Quinta da Boa Vista, no bairro imperial de São Cristóvão, começou a passar por uma grande revitalização, nesta sexta-feira (13), como parte de um conjunto de ações promovidas pela Prefeitura do Rio para a comemoração do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro. O projeto, executado pela Secretaria Municipal de Conservação, vai restaurar monumentos, além de recuperar diversos elementos do parque, como calçadas, quadras esportivas e banheiros, sob um investimento de R$ 14,6 milhões.

“A Quinta da Boa Vista é a mais simbólica de todas as intervenções que vamos fazer para o Bicentenário da Independência. Tem muito tempo que esse parque não passa por uma reforma completa de seus equipamentos históricos, como as esculturas e os portões. Vamos buscar, ao longo dos próximos meses, até o dia 7 de setembro, ter esses espaços plenamente recuperados”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que esteve no local nesta sexta-feira, para acompanhar o início das obras.

As ações de revitalização ocorrem em duas frentes simultâneas: uma voltada para toda a área do parque e outra dedicada exclusivamente aos monumentos. As equipes vão recuperar todo o gradil que cerca a Quinta da Boa Vista; a pavimentação das vias internas; os meios-fios; as calçadas; as rampas de acessibilidade; duas quadras esportivas e uma em grama sintética; o campo de saibro e os banheiros.

Também serão executadas melhorias no sistema de drenagem, com a limpeza do canal, a implementação de 30 metros de galerias de águas pluviais, 12 caixas de ralo e três poços de visita. Ainda estão previstos no plano de revitalização o tratamento paisagístico do local, a demarcação de pista de corrida, a instalação de bancos e mesas de concreto, um deck em madeira para pedalinhos, um bicicletário e equipamentos para Academia da Terceira Idade.

Já o trabalho nos monumentos começa pela Gruta e pela Cascata. Também serão restaurados os quatro portões da Quinta da Boa Vista, o Templo de Apolo, o Pagode Chinês, os dólmens de meditação, as esculturas Canto das Sereias e Serpente, o busto de José Bonifácio, a estátua de D. Pedro II e os elementos em rocaille, como pontes, bancos e guarda-corpos.

A revitalização da Quinta da Boa Vista também inclui o jardim-terraço, que pode ser visto da Alameda das Sapucaias, com previsão de início das obras para até 15 dias. E tanto o muro quanto a balaustrada, os vasos e os postes serão recuperados. Os ladrilhos hidráulicos da escada passarão por limpeza, enquanto nos canteiros o serviço a fazer é o de capina e recomposição.

Segundo a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, daqui a 15 dias, começará, também, a revitalização de todo o entorno da Quinta. “Serão recapeadas vias como o Largo da Cancela, a Avenida Pedro II e a Avenida São Cristóvão. Em setembro, toda essa área estará de cara nova”, disse.



Local cheio de história

A área onde atualmente se localiza a Quinta da Boa Vista integrava uma fazenda dos jesuítas nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, a propriedade foi desmembrada, tendo passado à posse de particulares. Pertencia ao comerciante português Elias Antônio Lopes, que havia erguido, por volta de 1803, um casarão sobre uma colina da qual se tinha uma boa vista da baía de Guanabara, fato que deu origem ao seu nome: Quinta da Boa Vista.

Quando Dom João VI chegou ao Brasil, em 1808, precisava de uma boa residência oficial. Elias doou a propriedade como um gesto de boa vontade à Família Real Portuguesa, que morou na Quinta da Boa Vista de 1808 a 1821. Depois disso, abrigou a Família Imperial Brasileira, de 1822 a 1889, quando foi então proclamada a República.

É nesse prédio cheio de história que funciona o Museu Nacional. Em 2018, um terrível incêndio destruiu a fachada, grande parte do museu e de seu acervo. Ele segue sendo recuperado e a previsão para a reinauguração de parte do Museu Nacional é também para esse ano, marcando o bicentenário da Independência do Brasil.