Com o criminosos foi encontrado um fuzil calibre 5,56 - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/05/2022 15:56

Rio - Um intenso confronto entre criminosos e policiais militares dentro de um condomínio assustou moradores de Itaguaí, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (13). A troca de tiros aconteceu depois que os bandidos fugiram de uma abordagem policial na Rodovia Rio-Santos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionadas para verificar a presença de criminosos armados na via. Com a aproximação dos policiais, os bandidos atiraram e houve troca de tiros. Em seguida, eles fugiram em direção a um condomínio próximo, onde o confronto continuou. Durante a troca de tiros, o chefe do tráfico da comunidade do Weda, em Itaguaí, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi encontrado um fuzil calibre 5,56.



Os outros bandidos fugiram. Os militares seguem realizando uma varredura na região. Por conta do confronto, alunos da rede municipal deixaram uma escola próxima mais cedo. A prefeitura informou que a unidade funcionou normalmente até às 11h e, após os disparos, os pais decidiram buscar os filhos, que foram liberados pela direção.