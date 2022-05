Fies enchem as missas de comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima no Centro da cidade - Cléber Mendes/Agência O Dia

Fies enchem as missas de comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima no Centro da cidadeCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 13/05/2022 16:28

Rio - Nesta sexta-feira (13) os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima. E em comemoração à Santa dos Segredos, como é conhecida, milhares de fiéis participaram das missas, procissões e festejos.



Desde a madrugada, devotos se reuniram na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na região central da cidade. Ao longo do dia foram celebradas diversas missas. Às 12h ocorreu a Missa Solene das Aparições. As festividades se encerram às 20h, com a procissão luminosa e a coroação. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Riachuelo, 367.

fotogaleria



Por três vezes, Sônia Pereira da Costa, de 64 anos, foi diagnosticada com câncer em locais diferentes do corpo e, em todas as ocasiões, agarrada em sua fé e devoção à Nossa Senhora de Fátima, foi curada da doença. "Ela sempre me guiou, eu fui curada de três cânceres, uma na vista, um no intestino e um no endométrio. Eu sou sempre atendida", disse.



Segundo ela, outras pessoas da família também tiveram graças alcançadas graças à santa e também estiveram na igreja para agradecer.



"Eu sou muito devota, eu sou muito agradecida pela minha cura. Sempre recebo graças, então sou muito ligada. Eu quis ir para agradecer às graças alcançadas, às vitórias e milagres alcançados. Pouco para pedir e muito a agradecer", afirmou.



Já o médico obstetra Bruno Dourado, de 31 anos, contou que não cresceu em uma família católica, mas quando ainda era criança, durante uma viagem em família, ao ver uma imagem da santa - que guarda até hoje - resolveu se converter e tornar-se devoto.



"De lá para cá, só aumentou minha devoção. Fiz, por opção, minha catequese e primeira comunhão, faço a crisma, passei a frequentar as missas dominicais na adolescência quando ainda morava na Bahia e tenho o 13.05 tatuado e eternizado no antebraço esquerdo. Maria sempre esteve presente na minha vida, sempre pedi sua intercessão nas adversidades, os milagres sempre vieram", disse o médico, que revelou que ao escolher sua profissão, fez uma promessa para que Nossa Senhora de Fátima o auxiliasse durante a especialização.



"Quando decidi ser médico obstetra, fiz uma promessa aos pés da virgem de Fátima que ela que se ela que era a mãe de nós todos me permitisse passar na especialização no hospital que eu sempre quis, teria ainda mais a certeza que meu propósito de vida seria cuidar de mães, gestantes e mulheres que sonham com a maternidade e trataria meu serviço e minhas pacientes com o mesmo amor que tenho por ela, a mãe de nós todos", completou.



No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio, Zona Oeste, as celebrações começaram cedo, logo às 6h. Ao decorrer do dia, serão realizadas diversas missas e terços. Às 18h, acontece o terço de velas, a última missa do dia e a procissão. O santuário fica na Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 900. Por três vezes, Sônia Pereira da Costa, de 64 anos, foi diagnosticada com câncer em locais diferentes do corpo e, em todas as ocasiões, agarrada em sua fé e devoção à Nossa Senhora de Fátima, foi curada da doença. "Ela sempre me guiou, eu fui curada de três cânceres, uma na vista, um no intestino e um no endométrio. Eu sou sempre atendida", disse.Segundo ela, outras pessoas da família também tiveram graças alcançadas graças à santa e também estiveram na igreja para agradecer."Eu sou muito devota, eu sou muito agradecida pela minha cura. Sempre recebo graças, então sou muito ligada. Eu quis ir para agradecer às graças alcançadas, às vitórias e milagres alcançados. Pouco para pedir e muito a agradecer", afirmou.Já o médico obstetra Bruno Dourado, de 31 anos, contou que não cresceu em uma família católica, mas quando ainda era criança, durante uma viagem em família, ao ver uma imagem da santa - que guarda até hoje - resolveu se converter e tornar-se devoto."De lá para cá, só aumentou minha devoção. Fiz, por opção, minha catequese e primeira comunhão, faço a crisma, passei a frequentar as missas dominicais na adolescência quando ainda morava na Bahia e tenho o 13.05 tatuado e eternizado no antebraço esquerdo. Maria sempre esteve presente na minha vida, sempre pedi sua intercessão nas adversidades, os milagres sempre vieram", disse o médico, que revelou que ao escolher sua profissão, fez uma promessa para que Nossa Senhora de Fátima o auxiliasse durante a especialização."Quando decidi ser médico obstetra, fiz uma promessa aos pés da virgem de Fátima que ela que se ela que era a mãe de nós todos me permitisse passar na especialização no hospital que eu sempre quis, teria ainda mais a certeza que meu propósito de vida seria cuidar de mães, gestantes e mulheres que sonham com a maternidade e trataria meu serviço e minhas pacientes com o mesmo amor que tenho por ela, a mãe de nós todos", completou.No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio, Zona Oeste, as celebrações começaram cedo, logo às 6h. Ao decorrer do dia, serão realizadas diversas missas e terços. Às 18h, acontece o terço de velas, a última missa do dia e a procissão. O santuário fica na Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 900.