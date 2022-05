Polícia prende cinco bandidos em Guadalupe - Foto: Reprodução da internet/Twitter da PMERJ

Polícia prende cinco bandidos em GuadalupeFoto: Reprodução da internet/Twitter da PMERJ

Publicado 18/05/2022 08:44 | Atualizado 18/05/2022 08:59

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na noite desta terça-feira (17), cinco criminosos que atuam na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a polícia, outros dois bandidos foram baleados e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes . Um fuzil Colt, duas pistolas, cinco carregadores, munições e um rádio comunicador foram apreendidos durante a ação.

Na manhã desta quarta-feira (18), a situação segue tranquila na região.