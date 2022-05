Recentemente, a SuperVia foi multada pelo Estado em R$ 1,9 milhão por falha na prestação de serviço ao usuário - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 06:28

Rio - Pelo terceiro dia consecutivo , passageiros enfrentam problemas nos trens na manhã desta quarta-feira. De acordo com a SuperVia, os ramais de Japeri, Gramacho e Deodoro circulam com atrasos. No entanto, a concessionária não informou o motivo dos intervalos irregulares. Os demais ramais operam normalmente.