Seop realiza demolições de estruturas na Colônia Juliano Moreira, em CuricicaDivulgação / Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 18/05/2022 09:41

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realiza, na manhã desta quarta-feira (18), a demolição de aproximadamente 20 estruturas erguidas irregularmente em área pública, na Colônia Juliano Moreira, em Curicica, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Secretaria, a ação visa derrubar boxes, quiosques, trailers, lava-jatos e construções de alvenaria feitas sem nenhuma autorização da Prefeitura. Todos os proprietários foram notificados previamente. Também participaram da operação a Subprefeitura de Jacarepaguá, a Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Rio Luz, Light, Iguá, Comlurb, além do apoio da Polícia Militar.

“Hoje fazemos mais uma operação de demolição de construções irregulares aqui na Colônia Juliano Moreira, onde já estivemos no ano passado outra ação e que infelizmente sofre influência do crime organizado. O grande foco dessas ações é preservar a vida dessas pessoas, impedir o crescimento desordenado da cidade e também de asfixiar o crime organizado em suas finanças. Seguiremos firmes realizando essas operações para retomar a ordem pública no Rio de Janeiro”, disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

"É um absurdo o loteamento de área pública. As áreas são alugadas para comércio, para construções de alvenaria, inclusive já derrubamos três banheiros por aqui, e nós seguimos com a operação. Estes banheiros tinham o despejo diretamente no canal, ou seja, ligação clandestina de água, de luz, verdadeiros absurdos! As áreas são alugadas sei lá por quem e as pessoas, muitas de boa fé, chegam ali e investem seu dinheiro", disse a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, ao DIA.

"Nós não podemos permitir esse tipo de irregularidade, e a gente vai continuar combatendo, vamos continuar recebendo as denúncias no 1746 ou na Subprefeitura, e vamos continuar trabalhando. Pois, nós não podemos permitir esses absurdos em Jacarepaguá, e nem na cidade inteira", complementou a subprefeita.

De acordo com a Seop, mais de 300 construções irregulares no município foram demolidas desde o início do ano.