Foram apreendidos rádios comunicadores, drogas e uma pistola - Divulgação

Publicado 18/05/2022 12:40

Rio- Quatro suspeitos foram presos e um morreu após confronto com PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 14º BPM (Bangu) na Comunidade do 77, em Bangu, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (17). A equipe estava em patrulhamento na Rua da Usina, quando viu um grupo sair em fuga ao perceber a presença dos policiais no local, fazendo com que houvesse um confronto.

Segundo a PM, um cerco tático foi realizado e quatros homens foram presos. Um quinto suspeito foi baleado após efetuar disparos contra os policiais. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm. Também foram apreendidos um carregador com munições, 138 trouxinhas de maconha, 55 papelotes de cocaína, 100 pedras de crack e 5 rádios comunicadores.

A ocorrência foi apresentada na 34ª DP (Bangu) e encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande), central de flagrantes.